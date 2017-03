Jon Bon Jovi chama a filha ao palco para dançar Agência Estado Link



No último dia 25 de fevereiro, durante uma apresentação em Las Vegas, Jon Bon Jovi, que completou 55 anos na quinta-feira, 2, convidou a filha, Stephanie Bongiovi, para dançar no palco. "Todo mundo tem uma mulher na vida, seja uma filha, uma namorada, uma esposa ou uma mãe. Mas tudo passou tão rápido! Escrevi essa música para uma garotinha que já não é mais um bebê", disse o músico ao vivo. Na sequência, ele chamou Stephanie ao palco para dançar durante a música Ive Got the Girl.







