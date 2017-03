Moradores da rua Clóvis Pestana aguardam por pavimentação Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 15h27





Comentários via Facebook: Atualização: 15h30 de 03/03/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 01/03/2017 Sem asfaltamento e com pedras soltas, local oferece risco de acidente para quem passa Sem asfaltamento e com pedras soltas, local oferece risco de acidente para quem passa



A rua Clóvis Pestana, no bairro Dona Amélia, em Araçatuba, incomoda os moradores da região pela falta de pavimentação. A antiga gestão da cidade havia prometido o asfalto do local até o final do ano passado, mas isso não aconteceu e a situação só piorou. A policial reformada Ana Maria Costa, 53 anos, contou que mora no local há mais de 20 anos e que além de a rua nunca ter sido asfaltada, os moradores já cansaram de tantas promessas.



"Tenho que conviver com isso há muito tempo, a minha casa fica entre o final da parte asfaltada e o começo da rua de terra, é terrível ter que sair com o carro todos os dias", afirma ela. A quantidade de pedras faz com que os acidentes sejam constantes. "Já presenciei a queda de pessoas com moto e bicicleta, pois a quantidade de buracos é absurda, também já vi pneus de carros completamente rasgados por passarem pelas pedras", contou.



A policial destacou que quando chove a situação piora, "pois junta muito barro e a rua fica quase intransitável". "Eu já conversei com o pessoal das antigas gestões, mas eles sempre falavam que não asfaltavam o trecho por falta de galeria para o escoamento das águas."



OUTRO LADO

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação informou por meio de nota, que tem conhecimento da situação e um projeto de pavimentação asfáltica para o local já existe, mas aguarda a liberação de recursos financeiros para a execução do serviço. Por isso, o serviço não tem data para acontecer.



