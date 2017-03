Residentes devem atuar em 60 dias nos postos de saúde de Araçatuba Amanda Lino Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 15h18





Comentários via Facebook: Atualização: 15h23 de 03/03/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 01/03/2017 Vitor José é araçatubense e retorna à terra natal; Mariana diz que cidade tem potencial Vitor José é araçatubense e retorna à terra natal; Mariana diz que cidade tem potencial



Começaram na quarta-feira (1º) as atividades da residência médica da Santa Casa de Araçatuba. Em cerimônia realizada no hospital foram apresentados os 16 residentes que cursarão quatro especialidades médicas — clínica médica (seis profissionais), ginecologia e obstetrícia (quatro), pediatria (quatro) e ortopedia (dois). Está previsto que estes médicos iniciem atendimento na atenção básica em 60 dias e no Hospital da Mulher ainda este mês.



De acordo com o médico Rafael Saad, coordenador da Coreme (Comissão de Residência Médica) do hospital, o prazo foi solicitado pelo município para adequação de espaço físico para que os residentes comecem as atividades. Saad explica que o trabalho será realizado nas salas de atendimento ambulatorial já existentes nas unidades de saúde do município.



“Agora é criar o fluxo de como vão chegar os pacientes do município para os residentes, mas tudo está sendo conversado com a Carmem (secretária municipal de Saúde) e com todo o apoio da Prefeitura”, informou. De acordo com Saad, no Hospital da Mulher os preceptores estarão no atendimento dia a dia com os residentes e vão auxiliar na discussão dos casos.



O coordenador esclareceu que todos os residentes têm CRM (cadastro profissional), vão atender e fazer prescrição, mas toda a formação será supervisionada. Aproximadamente 40 médicos preceptores estão envolvidos no ensino dos residentes. Todos participaram de capacitação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Eles também avaliarão cada estágio que os estudantes passarem, apontando como está a atuação dos profissionais e o que será preciso melhorar ao longo da residência.



OPORTUNIDADE

Nascido e criado em Araçatuba, Vitor José Proto, 28, é um dos residentes em ortopedia. Ele se formou na Universidade Metropolitana de Santos (SP) e agora terá a oportunidade de voltar para perto da família, da qual é o primeiro médico, apesar de ter passado em programas de residência de outras cidades este ano.

“Estou supercontente por ter passado na cidade onde nasci, onde meus pais e amigos moram. As perspectivas são as melhores possíveis e confio nos preceptores. Eu escolhi ortopedia e traumatologia porque é uma área cirúrgica, de emergência e traumas que chegam e também pela parte esportiva, como reabilitação de atletas”, contou.



Já Mariana de Barros Sato, 28, é de Itapetininga, mas se formou na Universidade Federal de Pelotas (RS). No caso dela, a escolha para cursar residência em Araçatuba se deu pelo fato de a família do namorado, que também é médico, morar na cidade. Ela cursará a especialidade de clínica médica.



“Durante a faculdade esta foi a única área que me despertou interesse. Araçatuba tem tudo o que uma cidade de porte grande pode oferecer. Estou muito feliz e as chances de ficar aqui são grandes”, frisou. Ambos os profissionais já trabalhavam antes de iniciarem a residência.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão