A cantora Jennifer Lopez, 47, revelou uma curiosa conversa que teve com seu filho Max, 9, em entrevista ao programa Build, a respeito de sua participação na série Shades of Blue.



"Sabe o que Max me disse? Mamãe, por que você não veste calças em seu show? Você deveria usar mais calças", revelou, sobre a bronca que levou.



"Eu fiquei tipo: 'Ok, você? Você não é meu marido!'. Eu disse 'querido, a mamãe faz shows, está tudo bem'", prosseguiu, explicando a situação em bom humor.







