Consumo de energia elétrica cresce 2,8% em janeiro ante janeiro de 2016, diz EPE

O consumo de eletricidade na rede elétrica nacional totalizou 39.308 Gigawatts-hora em janeiro, um aumento de 2,8% em relação a igual mês do ano anterior, informou a Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Todas as regiões do País registraram crescimento no consumo de eletricidade. A maior alta foi verificada no Sul, com elevação de 5,5%, seguida pelo Sudeste, com avanço de 2,6%. No Centro-Oeste, o crescimento do consumo ficou em 1,9%; no Nordeste, alta de 1,8%; e no Norte, elevação de 1,7%.



O consumo Industrial cresceu 4,4%, principal motor da elevação em janeiro, respondendo por 50,7% do avanço total da energia em relação ao mesmo mês de 2016. Por outro lado, no setor de Comércio e Serviços houve expansão de apenas 0,3%, devido à redução de dias faturados em diversas distribuidoras. As distribuidoras entregam entre 27 e 32 dias de leitura, segundo a EPE. Se tivessem mantido a média de dias do ano anterior, a estimativa é que o consumo da categoria Comércio e Serviços teria crescido cerca de 2,0%.



O crescimento de 1,2% do consumo Residencial também refletiu o menor número no calendário de faturamento em diversas distribuidoras; estima-se que o consumo dessa classe teria crescido em torno de 3% sem esse efeito.



O mercado cativo das distribuidoras apresentou redução de 4,2% em janeiro. Já no mercado livre, que em janeiro atingiu 27% do consumo total do país, o crescimento foi de 25,6% no primeiro mês do ano.







