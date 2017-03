Padre Fábio de Melo visita Angélica e Luciano Huck Agência Estado Link



O padre Fábio de Melo visitou Angélica e Luciano Huck nesta quinta-feira, 2. O momento foi divulgado pelo apresentador do "Caldeirão do Huck", da TV Globo, que postou em seu Instagram uma imagem dos três juntos e elogiou o amigo. Na foto, o momento íntimo é pontuado pela ausência de maquiagem no rosto de Angélica.



"Tá aí uma pessoa que nossa família ama. Sempre boas conversas, boas reflexões e boas risadas. Sempre bem vindo, querido Padre Fábio de Melo", escreveu Huck na publicação que, até por volta das 9h desta sexta-feira, dia 3, havia recebido 185 mil likes e mais de 1,5 mil comentários.







