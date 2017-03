Com Palmeiras na Libertadores, Corinthians jogará na quinta na Copa do Brasil Agência Estado Link



Disputando a Copa Libertadores, o Palmeiras tem prioridade para jogar às quartas-feiras, no tradicional horário das 21h45. Por causa do maior rival, o Corinthians teve seus dois jogos das terceira fase da Copa do Brasil, contra o Luverdense, marcado para quintas-feiras. O primeiro, no Mato Grosso, já no próximo dia 9. A volta, no Itaquerão, será no dia 16.



A partida de ida aparece na tabela divulgada nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como marcada para o Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, cidade da Luverdense. Mas o clube de Mato Grosso corre contra o tempo para conseguir a liberação da Arena Pantanal, em Cuiabá.



Esse jogo foi marcado para as 21h30 do dia 9, enquanto que o jogo da volta, em 16 de março, também quinta-feira, em São Paulo, será às 19h30. Isso porque, na quarta-feira, dia 15, o Palmeiras vai mandar um jogo na capital paulista, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, e a polícia costuma vetar que dois times rivais joguem ao mesmo tempo na cidade.



A situação é idêntica à do Vasco, que vai receber o Vitória na próxima quinta-feira, em São Januário, porque na quarta-feira o Flamengo enfrentará o San Lorenzo no Maracanã. A volta, no Barradão, está marcada para o dia 15, quarta-feira, às 19h30. Neste dia, o Fluminense receberá o Criciúma, no mesmo horário, em estádio que ainda será definido. O "jogo da TV" será o do Flamengo, na Libertadores, fora de casa, contra a Universidad Católica.



O São Paulo também não jogará no horário nobre. Seu primeiro duelo contra o ABC, no Morumbi, será na próxima quarta-feira, às 19h30. A volta será na quarta-feira seguinte, dia 15, no mesmo horário. O estádio ainda será definido, podendo ser no Fraqueirão, casa do ABC, ou na Arena das Dunas, que tem maior capacidade de público.



Cruzeiro, Internacional e Sport atuarão nos dias e horários padrão: quarta-feira, às 21h45. O time mineiro primeiro vai a Murici, em Alagoas, depois recebe o rival no Mineirão. O Inter abre o duelo contra o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luis, enquanto o Sport ainda não sabe onde o Boavista, de Saquarema (RJ), mandará a partida de ida do duelo. A volta será na Ilha do Retiro.



Já o jogo do ASA contra o vencedor de Paraná x Bahia tem o primeiro jogo marcado para 3 de março e a volta só em 6 de abril. Isso porque Paraná e Bahia, que tiveram o duelo da segunda fase adiado duas vezes - a primeira porque o time baiano não conseguiu voo para Curitiba, depois porque não haveria policiamento disponível no carnaval -, vão se enfrentar só na próxima quarta-feira, no Durival de Britto.



Confira os jogos de ida da terceira fase:



Goiás x Cuiabá, dia 8, às 19h30

São Paulo x ABC, dia 8, às 19h30

Joinville x Gurupi, dia 8, às 20h30

Murici x Cruzeiro, dia 8, às 21h45

Sampaio Corrêa x Inter, dia 8, às 21h45

Boavista x Sport, dia 8, às 21h45

Criciúma x Fluminense, dia 9, às 19h15

Vasco x Vitória, dia 9, às 19h15

Luverdense x Corinthians, dia 9, às 21h30

ASA x Paraná/Bahia, dia 16, às 21h30







