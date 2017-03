Caminhões pegam fogo depois de colisão na Tamoios Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 10h50





Comentários via Facebook: Atualização: 11h02 de 03/03/2017



Dois caminhões pegaram fogo após colidirem no trecho de Serra da rodovia dos Tamoios (SP-99), na altura do km 71, em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 3. O Corpo de Bombeiros informa que os veículos bateram de frente. Um caminhão transportava combustível e o outro levava bebidas.



Ainda de acordo com a corporação, os motoristas tiveram ferimentos leves. A rodovia permanecia interditada por volta das 10h30 na altura do km 55, em direção ao litoral, e nas proximidades do km 80, no sentido de São José dos Campos, para limpeza das vias. O fogo já foi apagado. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Com o acidente, a rodovia apresentou lentidão em ambos os sentidos. Os congestionamentos chegaram a 5 km.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão