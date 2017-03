Forças do Iraque retomam do Estado Islâmico controle de mais um bairro de Mossul Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 10h45





Atualização: 11h01 de 03/03/2017



As forças do Iraque tomaram o controle de mais um bairro da cidade de Mossul, no Iraque, informou nesta sexta-feira um comandante militar.



O general Yahya Rasool, porta-voz do Comando Conjunto de Operações Militares, disse à Associated Press que, apesar do mau tempo, as forças de operações reintegraram completamente a área de Wadi Hajjar do Estado Islâmico. No entanto, os comandantes em terra disseram que ainda estão em curso.



Wadi Hajjar fica a noroeste do aeroporto internacional da cidade. As forças iraquianas, incluindo forças de operações especiais e unidades de polícia federal, lançaram um ataque na parte ocidental de Mossul há quase duas semanas para desalojar os extremistas. Desde o início da ofensiva, mais de 28 mil pessoas foram deslocados pelos combates, de acordo com a ONU. Fonte: Associated Press







