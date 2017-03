Shanghai Electric fará proposta para assumir obras de R$ 3,3 bi da Eletrosul Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 10h40





Comentários via Facebook:





A companhia chinesa Shanghai Electric deve apresentar até o dia 10 de março proposta para assumir um lote de concessões de linhas de transmissão de energia da Eletrosul, subsidiária do grupo Eletrobrás, informaram fontes ao jornal O Estado de S. Paulo. O negócio envolve a construção no Rio Grande do Sul de 2.169 quilômetros (km) de linhas e 21 subestações, sendo 8 novas e 13 ampliações de instalações existentes. No total, as obras exigirão investimentos de R$ 3,3 bilhões e, quando concluídas, terão receita anual de R$ 336 milhões.



A Shanghai Electric é uma das maiores fabricantes de equipamentos de energia e indústrias em geral da China, com faturamento da ordem de US$ 12,3 bilhões. A chinesa está em negociação com a estatal brasileira desde o ano passado, quando a Eletrosul lançou uma chamada pública no mercado.



Sem capacidade financeira para tocar as obras, a subsidiária da Eletrobras decidiu iniciar um processo para selecionar empresas interessadas em se tornar sócia do empreendimento, que tem papel estratégico na região. Além de escoar a energia produzida pelos parques eólicos do Rio Grande do Sul, o sistema de transmissão tem o objetivo de reforçar a região metropolitana da capital Porto Alegre.



Procurada, a Eletrosul afirmou apenas que as negociações avançam com a empresa chinesa. Fontes próximas à transação destacam que alguns pontos ainda estavam pendentes para o fechamento de um acordo. Um deles é se a Shanghai Electric assumiria 100% do consórcio ou apenas uma participação. Esse é um ponto considerado importante para a Shanghai tocar esse investimento.



Segundo pessoas familiarizadas com a operação, a Shanghai quer que a estatal mantenha participação no negócio. Mas uma das propostas seria a volta da Eletrosul como sócia apenas no fim da construção. Por outro lado, a estatal continuaria à frente das obras, mesmo com o repasse da concessão. Isso porque a empresa já tem todo o conhecimento em torno das licenças ambientais e do projeto de engenharia.



De acordo com fontes a par do assunto, a companhia chinesa considera o marco regulatório do setor de energia instável e não quer assumir sozinha 100% do risco. Com uma estatal mantendo participação no projeto, o grupo chinês teria um interlocutor com trânsito no governo federal.

Procurado pela reportagem, o advogado Gustavo Buffara Bueno, da Buffara Bueno Advogados, confirmou que seu escritório está intermediando as negociações entre a Shanghai e a Eletrosul, mas não deu mais detalhes. Nenhum porta-voz da Shanghai Electric retornou os pedidos de entrevista.



Se fechar um acordo, essa seria a estreia da Shanghai no Brasil, seguindo o mesmo caminho das conterrâneas State Grid e China Three Gorges (CTG). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão