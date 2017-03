PM do Rio registra 2.154 casos de agressão a mulheres em 5 dias de Carnaval Agência Estado Link



Sexta-Feira - 03/03/2017 - 00h10





Comentários via Facebook:





Em cinco dias, período de duração da Operação Carnaval realizada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a instituição prestou 15.943 atendimentos por meio do telefone 190. Desses, 2.154 (13,5%) se referiam a casos de violência contra mulheres.



Divulgados pela PM, os dados se referem ao período das 8h de sexta-feira (24) às 8h de quarta-feira (1), em todo o Estado. Portanto, houve mais de 430 casos desse tipo por dia, ou um episódio de agressão a cada pouco mais de 3 minutos.



O segundo tipo mais comum de ocorrência foi perturbação do sossego, com 1.923 chamadas (12% do total).



Também foram realizadas 226 prisões e 78 apreensões (de crianças ou adolescentes), e 69 armas foram apreendidas. Foram encontrados e recolhidos 28 frascos de lança-perfume, além de pequenas quantidades de maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão