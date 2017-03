Nadal oscila, mas vence rival do quali e encara Cilic na semi em Acapulco Agência Estado Link



O espanhol Rafael Nadal oscilou nesta quinta-feira e precisou suar mais do que esperava para superar o japonês Yoshihito Nishioka, 86º do ranking, pelas quartas de final do Torneio de Acapulco, no México. O ex-número 1 do mundo venceu o rival, que saiu do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3, em quase duas horas de partida.



Nadal mostrou irregularidade principalmente no saque. Por isso, acabou perdendo o serviço por duas vezes, uma em cada set. Na primeira parcial, o vacilo quase custou o set, que precisou ser definido no tie-break. No segundo set, Nishioka também ofereceu resistência e só cedeu a vitória ao espanhol após sofrer sua terceira quebra de saque.



Com o resultado, Nadal avançou à semifinal da competição de nível ATP 500. E agora terá pela frente seu desafio mais complicado em Acapulco. Ele enfrentará o croata Marin Cilic, especialista no piso duro do torneio mexicano. Além disso, vai encarar um adversário que descansou nesta quinta, porque seu rival, o norte-americano Steve Johnson, desistiu antes a partida por causa de uma lesão no tornozelo.



O retrospecto entre o segundo e o terceiro cabeça de chave em Acapulco é favorável a Nadal. Atual número seis do mundo, o tenista espanhol soma três vitórias, contra apenas uma de Cilic (8º do ranking), obtida em 2009.







