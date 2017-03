Morre empresário Paulo Borini, um dos mais antigos de Birigui Da Redação Link



Divulgação O empresário Paulo Borini durante homenagem recebida em 2013 pelo destaque na indústria O empresário Paulo Borini durante homenagem recebida em 2013 pelo destaque na indústria



O empresário Paulo Borini, um dos empresários mais antigos da cidade, morreu na noite desta quinta-feira (2), aos 95 anos. A causa da morte não foi divulgada. Ele é pai do ex-prefeito da cidade, Wilson Carlos Rodrigues Borini (DEM).



Paulo, conhecida figura da cidade, fundou a Móveis Famospa em 1947 e participava da rotina da empresa. Paulo Borini era marceneiro e, quando ficou desempregado, decidiu, junto com a esposa que trabalhava na lavoura, Ramona Rodrigues Borini, abrir sua própria indústria.



A indústria é uma das mais antigas e longevas da cidade. Em 2013, Paulo foi homenageado pela Sincoagro (Secretaria de Indústria, Comércio e Agronegócios de Birigui) na época, como o empreendedor mais antigo da cidade, em votação com integrantes do setor.



Não foram divulgadas informações sobre velório e enterro até o fechamento desta matéria.





