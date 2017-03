Encerramento da boate Casa Nova tem reencontro de velhos amigos Talita Carneiro Link



Talita Carneiro/Folha da Região - 10/02/2017 Noite superbacana que encerrou mais uma etapa da antiga Boate Calypso, hoje Casa Nova Noite superbacana que encerrou mais uma etapa da antiga Boate Calypso, hoje Casa Nova







Após anos à frente do empreendimento, o empresário Guilherme Villela curtiu inclusive com o proprietário Toninho Martins, em meio a um clima de comemoração e nostalgia, o encerramento de suas atividades na casa noturna.



Os DJs que marcaram época por ali, acompanhados do estilo country de Fernando Bernardes e Erik Breslau, compuseram o mix musical da festa cool.



Fotos de Talita Carneiro/Folha da Região



