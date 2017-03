Para diretor da Fiesp, Aloysio Nunes significa 'continuidade' no Itamaraty Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 21h50





Comentários via Facebook:





O diretor do Departamento de Relações Internacionais da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Thomaz Zanotto, avalia que a nomeação do senador Aloysio Nunes como novo ministro das Relações Exteriores significa a continuidade da política adotada pelo ex-chanceler José Serra, com reaproximação aos países desenvolvidos e diversificação das relações de comércio.



Diferentemente de Serra, Nunes não é percebido como potencial candidato na corrida ao Palácio do Planalto em 2018, o que, para Zanotto, poderá ser uma "vantagem" em sua gestão à frente do Itamaraty, já que o chanceler precisa se envolver na discussão de assuntos técnicos que não dão visibilidade.



"Temas como convergência regulatória e medidas de facilitação de comércio são importantíssimos para o comércio exterior, mas que não geram manchetes como lidar com governos bolivarianos", comenta Zanotto, referindo-se o confronto pela suspensão da Venezuela do Mercosul que marcou a passagem de Serra pelo Itamaraty.



Num momento em que o País pretende avançar em acordos comerciais, em especial o pacto em negociação entre Mercosul e União Europeia, Zanotto considerou que foi acertada a escolha de uma figura política de peso para o comando das Relações Exteriores. A biografia do senador é classificada por ele como "impressionante".



Zanotto citou ainda a aproximação de países abandonados pelo presidente americano Donald Trump na negociação da Parceria Transpacífica, incluindo o aprofundamento no acordo comercial com o México, entre os objetivos a serem assumidos pelo novo chanceler.



"Para um governo que terá menos de dois anos pela frente, a agenda já está posta. Você tem agendas de curtíssimo, curto, médio e longo prazo. O pragmatismo é a palavra-chave", assinala Zanotto.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão