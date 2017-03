Ricardo Oliveira e Lucas Lima treinam com time e elevam chance de jogar clássico Agência Estado Link



Ricardo Oliveira e Lucas Lima foram as principais novidades do Santos em treino realizado no CT Rei Pelé no final da tarde desta quinta-feira. Os dois jogadores trabalharam com o restante do elenco e assim aumentaram as suas chances de serem escalados como titulares no clássico deste sábado contra o Corinthians, às 18h30, no Itaquerão, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.



O atacante participou da atividade com uma touca para proteger os 15 pontos que levou na sua orelha direita após sofrer um corte considerável ao se chocar com um adversário na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, no último sábado, pela rodada passada do Paulistão.



Como as feridas já estão cicatrizadas, Ricardo Oliveira foi liberado para participar do treinamento com bola do qual Lucas Lima também esteve presente. O meia está recuperado um estiramento no ligamento do joelho esquerdo e deverá ser outro trunfo de peso da equipe que luta para ser mais regular neste Paulistão, no qual ocupa a terceira posição do Grupo D, com dez pontos, atrás do líder Mirassol, que tem 13, e da Ponte Preta, segunda colocada com 11.



Caso tenham suas presenças na equipe realmente confirmadas por Dorival Júnior, Ricardo Oliveira e Lucas Lima deverão provocar as saídas de Bruno Henrique e Kayke da equipe. Os dois jogadores vinham treinando entre os titulares nesta semana enquanto o meia e o atacante estavam ausentes.



Assim, Ricardo Oliveira e Lucas Lima também deverão se juntar ao volante Renato como reforços para o confronto. O veterano meio-campista também está novamente à disposição após ter se recuperado de estiramento na panturrilha.



Com os retornos dos três titulares confirmados, Dorival deve manter o mistério em apenas em um dos nomes da zaga que irá enfrentar o Corinthians. Lucas Veríssimo e Cleber disputam por um posto para formar dupla de defensores com Yuri.



Desta forma, a escalação santista no clássico deverá ter Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo (Cleber), Yuri e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno, Lucas Lima e Copete; Ricardo Oliveira.







