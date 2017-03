Birigui faz mutirão para zerar demanda por tomografia Amanda Lino Link



As tomografias serão feitas no novo pronto-socorro municipal "Dr. Alceu Lot", administrado pelo IDS (Instituto de Desenvolvimento Social). A previsão do município é que o mutirão seja encerrado no dia 31 deste mês.





A Secretaria de Saúde de Birigui iniciou nesta quinta-feira (2) um mutirão com o objetivo de zerar a fila de espera por tomografias agendadas na rede pública municipal. São cerca de 200 guias de encaminhamentos para este tipo de exame com e sem contraste (substância utilizada para o melhoramento da imagem) na central de agendamentos da pasta desde 2015. A expectativa é realizar 15 procedimentos por dia.As tomografias serão feitas no novo pronto-socorro municipal "Dr. Alceu Lot", administrado pelo IDS (Instituto de Desenvolvimento Social). A previsão do município é que o mutirão seja encerrado no dia 31 deste mês.



