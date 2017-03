Piracema: Ambiental aplicou mais de R$ 88,2 mil em multas Ivan Ambrósio Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 21h44





A quantidade de peixes apreendidos também foi menor: 1.067 quilos neste ano, ante 5.184 no período anterior. O número de embarcações fiscalizadas diminuiu de 801 para 615, assim como a quantidade de comércios de pescados vistoriada pelas equipes - de 224 para 150. A Polícia Ambiental ainda recolheu 33.064 metros de rede e realizou 1.582 vistorias ambientais de pesca, conforme balanço divulgado.



A pesca ficou proibida de 1º de novembro de 2016 até quarta-feira (1º). Nesse período, os peixes costumam formar cardumes migrando para as cabeceiras dos rios para a reprodução. Por isso, a pesca se torna limitada todos os anos.





