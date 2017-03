Alckmin inaugura nesta sexta campus do Unisalesiano em Lins Da Redação Link



O novo campus da instituição de ensino é capaz de abrigar 1.500 alunos e tem 32 salas de aula







De acordo com agenda divulgada por sua assessoria, o tucano visita primeiro Braúna (a 44 km de Araçatuba), às 15h, para entrega de certificados de cursos do Fundo Social de Solidariedade e assinatura de convênio com o município na área de infraestrutura urbana.



COMPLEXO

Em Lins (a 96 km de Araçatuba), o governador participará da inauguração do novo complexo do Unisalesiano, marcada para 19h. De acordo com a assessoria do campus, também participarão da solenidade o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado, Arnaldo Jardim, os prefeitos de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), de Lins, Edgar de Souza (PSDB), e várias autoridades e políticos da região. A inauguração será na rua Dom Bosco, 265.



A construção do novo prédio começou em maio do ano passado. Ele está distribuído em quatro pavimentos: o subsolo, que funciona como estacionamento, e mais três andares. O campus é capaz de abrigar 1.500 alunos, tem 32 salas de aula, três auditórios, três laboratórios e salas de atendimento.

