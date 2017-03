Laudo confirma que jovem de SP morreu por afogamento durante carnaval no Rio Agência Estado Link



O universitário Ruan Kaike dos Santos, de 22 anos, morreu por afogamento, informou nesta quinta, 2, a 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana). O jovem de Campinas (SP), que passava o carnaval no Rio, foi encontrado desacordado na Praia de Copacabana na madrugada de domingo, 26. Ele passou dois dias internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na zona sul, em coma, mas não resistiu.



Nas redes sociais, amigos de Kaike, como era chamado, escreveram que ele foi vítima de crime de homofobia - o jovem foi encontrado nu e desacordado. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, segundo as primeiras informações, não tinha sinais de ferimentos externos.



A polícia informou que procura testemunhas que possam ajudar a revelar como ocorreu a morte do estudante. Também serão analisadas câmeras de segurança que monitoram a praia.







