Macron apresenta plataforma política para presidência da França

O candidato presidencial francês Emmanuel Macron apresentou detalhes de sua plataforma política, com foco na modernização da economia, no momento me que busca rebater as críticas de que ele e seu partido não estão prontos para governar. Apresentando-se como um centrista, Macron disse que seu plano busca um equilíbrio entre tornar a economia francesa mais flexível e dar uma rede de proteção aos trabalhadores.



Macron, de 39 anos, nunca teve um cargo para o qual foi eleito. Ele diz que terá como foco a educação, os investimentos em uma economia moderna, a segurança, a renovação democrática e um compromisso com a Europa.



O primeiro turno eleitoral ocorre em 23 de abril e o segundo turno, duas semanas depois.



Macron propõe uma reforma previdência, pela qual haveria um sistema de pensão único, a fim de reduzir a complexidade do modelo atual. Ele também promete fortalecer a zona do euro com a criação de um orçamento dedicado a ela e um Parlamento para o bloco monetário, além da criação do posto de ministro de Finanças da zona do euro. Fonte: Dow Jones Newswires.







