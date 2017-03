Acusado de participação em assassinato é preso Márcio Bracioli Link



Colaboração de leitor - Arquivo Sidnei Rodrigues da Silva, conhecido como Nei, foi assassinado em 2016; preso é acusado do crime Sidnei Rodrigues da Silva, conhecido como Nei, foi assassinado em 2016; preso é acusado do crime







Os policiais encontraram o acusado trabalhando em uma obra em um condomínio fechado após investigações. Contra ele há um mandado de prisão temporária de 30 dias, expedido pelo juiz Emerson Sumariva Júnior no dia 14 do mês passado. Outros dois acusados também são procurados.



Conforme explicação do juiz para expedição do mandado, "é necessária a prisão temporária dos suspeitos, para elucidação do gravíssimo delito, (...) que trouxe repercusso negativa para a sociedade". Após ser levado para a delegacia, o mestre de obras foi encaminhado para a cadeia de Penápolis.



O CASO

Sidnei Rodrigues da Silva, de 43 anos, foi assassinado a tiros na noite de 15 de fevereiro de 2016, na entrada do bairro São José. A Polícia Militar recebeu a informação de que um Vectra de cor cinza estava atravessado na rua Fundador Paulino Gatto.



Chegando no local, os policiais localizaram Silva desacordado no veículo. Uma equipe médica foi chamada e constatou a morte. Foram constatadas sete perfurações no carro, sendo três no vidro lateral traseiro do lado esquerdo, dois no vidro lateral esquerdo dianteiro, um na coluna da porta esquerda dianteira e um no para-brisa. Uma moto que estava com a placa oculta foi vista saindo do local.

