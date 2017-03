MP entra na Justiça com três ações de uma vez contra Cido Sério Ronaldo Ruiz Galdino Link



Valdivo Pereira//Folha da Região - Arquivo Com estas novas ações, petista responde a pelo menos 16 processos por improbidade Com estas novas ações, petista responde a pelo menos 16 processos por improbidade







Além de Cido, são acusados nas ações os ex-secretários da gestão petista José Carlos Teixeira (Saúde) e Marta Dourado (Assistência Social), a Irmandade Santa Casa de Andradina, Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes, IAS (Instituto de Apoio Social) e a Prefeitura.



DEFESAS

Cido, Teixeira e Marta se reuniram na quarta-feira (1º) para tratar da ação. Por não terem sido notificados oficialmente, eles preferiram aguardar a intimação para uma análise mais detalhada sobre o teor e os argumentos do Ministério Público. No entanto, discordaram das proposituras das ações por vários fatores, que eles vão alegar em momento oportuno.



A Associação das Senhoras Cristãs Benedita Fernandes informou que somente a diretoria da entidade poderia dar esclarecimentos sobre o caso, mas que ela se encontrava em viagem a São Paulo.



O diretor do IAS, Rubens Cândido, disse à reportagem que o setor jurídico da entidade ainda não havia sido notificado da ação e, por isso, seria difícil comentar as alegações do MP. Segundo Cândido, assim que isso ocorrer, a instituição se manifestará.



A Irmandade Santa Casa de Andradina afirmou, em nota, que a entidade ainda não havia sido notificada pela Justiça e que qualquer manifestação poderia ser precipitada. No entanto, a OS comentou que sempre primou pelo exato cumprimento do contrato e que as prestações de contas estão à disposição do Poder Judiciário e do MP.



A Prefeitura de Araçatuba informou que respeita e acata as orientações do MP, "enfatizando que prima pela correção dos atos ligados à gestão pública". "A atual gestão tem profundo apreço às iniciativas que visam melhorar as condições de vida da população. Por isso, já encaminhou ao MP todas as informações a respeito destes contratos. E como já havia divulgado antes, as empresas já foram avisadas do rompimento", disse o município.





