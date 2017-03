Sevilla segura pressão, vence Athletic Bilbao e segue na briga por título Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 19h40





Comentários via Facebook:





O Sevilla sofreu nesta quinta-feira, mas fez a lição de casa para seguir na cola do Real Madrid e do Barcelona na tabela do Campeonato Espanhol. O time comandado por Jorge Sampaoli venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0, mantendo a perseguição aos líderes.



Na terceira colocação, o Sevilla chegou aos 55 pontos, apenas um atrás do Real Madrid e dois a menos que o líder Barcelona. O time catalão assumiu a ponta na quarta ao golear o Sporting Gijón e o Real empatar com o Las Palmas. Mas a equipe de Madri segue com um jogo a menos na tabela.



Pressionado a fazer a lição de casa, após os resultados de quarta, o Sevilla não deu sossego ao Bilbao nos primeiros minutos de jogo. Foram três boas chances seguidas. Os visitantes responderam com uma boa na trave.



Mas foi Sevilla voltou à carga, na pressão ofensiva, e abriu o placar aos 14 minutos. Vietto foi derrubado na área e o árbitro anotou a penalidade. Na cobrança, Stevan Jovetic bateu mal, fraco e no meio do gol, e o goleiro defendeu. Porém, deu rebote e Iborra só completou para as redes.



A segunda etapa foi mais equilibrada e com ritmo mais forte. Disposto a buscar o empate, o Bilbao se mandava para o ataque e, com frequência, encontrava brechas na defesa anfitriã. O Sevilla, por sua vez, respondia com contra-ataques perigosos.



Nos instantes finais, o clima de tensão se agravou e jogadores das duas equipes se desentenderam em campo, sem maiores consequências para ambas as equipes. O Sevilla, mesmo tomando sufoco, assegurou os três pontos. E o Bilbao estacionou na tabela, com seus 38 pontos, na oitava colocação, na beira da zona de classificação para as competições europeias.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão