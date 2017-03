Griezmann faz e salva Atlético, mas Torres deixa jogo de ambulância após pancada Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 19h40





Comentários via Facebook:





Graças a um gol marcado pelo francês Antoine Griezmann aos 23 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid empatou por 1 a 1 com o Deportivo La Coruña, fora de casa, nesta quinta-feira, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado, porém, fez a equipe visitante estagnar na quarta posição da tabela, com 46 pontos, e correr o risco de perder o posto, pelo menos de forma provisória, já nesta sexta, quando a Real Sociedad, quinta colocada, com 45, abrirá a próxima jornada da competição contra o Betis, em Sevilha.



E o prejuízo do Atlético não foi apenas na tabela de classificação, já que Fernando Torres precisou deixar o estádio de Riazor em uma ambulância após levar uma forte pancada aos 38 minutos do segundo tempo, que o deixou inconsciente.



Torres se deu mal após receber um choque violento na cabeça do adversário Bergantiños em uma disputa pela bola. Após a pancada, o atacante espanhol já caiu desacordado e foi rapidamente atendido pelos médicos do Atlético, que chegaram a ter de puxar a língua do atleta para que ele não se asfixiasse enquanto ainda sofria com os efeitos do golpe.



O drama foi acompanhado com desespero por outros jogadores em campo e só houve maior tranquilidade quando o seu companheiro de equipe Gabi e o auxiliar do técnico Diego Simeone, Germán Burgos, levantaram o polegar para confirmar que o jogador estava se recuperando bem do choque enquanto era colocado na ambulância.



Por causa da gravidade do problema, Torres terá de passar essa noite de quinta para a sexta no hospital, em observação, antes de ganhar alta. Assim, ele naturalmente já se tornou uma dúvida da equipe para o jogo de domingo, contra o Valencia, em casa, pela próxima rodada do Espanhol.



Antes do susto com Torres, o La Coruña abriu o placar na partida desta quinta já aos 12 minutos do primeiro tempo. Após um tiro de meta rasteiro batido de forma muito ruim por Jan Oblak, José María Giménez não conseguiu dominar a bola e viu ela ser roubada por Florin Andone, que invadiu livre em direção ao gol e chutou rasteiro no canto direito do goleiro.



Na etapa final, porém, o Atlético de Madrid garantiu o empate graças a um golaço de Griezmann, que recebeu na intermediária e acertou lindo chute de cobertura de fora da área para surpreender o goleiro Germán Lux e assegurar a igualdade.



O empate em casa manteve o La Coruña próximo à zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos, apenas um à frente do Granada, que encabeça a área de descenso da tabela depois de ter derrotado o Alavés por 2 a 1 na última quarta-feira.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão