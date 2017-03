Último brasileiro vivo no Brasil Open em simples, Feijão perde na 2ª rodada Agência Estado Link



Último brasileiro vivo na chave de simples do Brasil Open, João Souza foi eliminado na segunda rodada da competição disputada em São Paulo, nesta quinta-feira. Feijão, como é mais conhecido, foi superado pelo espanhol Pablo Carreño Busta, principal favorito ao título, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.



Antes de Feijão, que entrou na competição por convite, haviam sido eliminados Thomaz Bellucci, Rogério Dutra Silva, Orlando Luz e Thiago Monteiro, todos logo na rodada de abertura. Feijão fora o único a vencer ao menos um jogo na chave de simples, ao superar o argentino Horacio Zeballos. Mas, na segunda rodada, precisou enfrentar o cabeça de chave número um.



Vindo do vice-campeonato do Rio Open, Carreño Busta só deu chances ao brasileiro, 131º do ranking, no set inicial. Feijão chegou a faturar uma quebra de saque, dando trabalho para o favorito. Mas o espanhol obteve duas quebras e levou o set inicial.



Na segunda parcial, o 23º colocado do ranking da ATP cresceu em quadra e sequer teve o saque ameaçado. Impondo pressão, conseguiu quebrar o saque de Feijão por duas vezes e encaminhou a vitória ao fim de 1h05min de confronto.



Nas quartas de final, Carreño Busta terá pela frente o italiano Fabio Fognini, quinto cabeça de chave. Fognini, 42º do mundo, superou o compatriota Alessandro Giannessi em dois tie-breaks, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (7/3).



Mais cedo, o uruguaio Pablo Cuevas venceu mais uma e garantiu seu lugar nas quartas de final. Cabeça de chave número 3, Cuevas é o atual bicampeão do Brasil Open. E, nesta quinta, derrotou o argentino Facundo Bagnis por duplo 6/2. O próximo rival de Cuevas vai sair do duelo entre o austríaco Gerald Melzer e o argentino Diego Schwartzman.







