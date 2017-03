Modelo Maria Borges é a nova porta-voz de marca de beleza Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 18h50





Comentários via Facebook:





A angolana Maria Borges já desfilou para Chanel, Givenchy e Balmain. Mas o que fez com que ficasse mundialmente conhecida foi ter cruzado a passarela da Victoria's Secret em 2015 com o cabelo natural - ela foi a primeira negra a aparecer sem madeixas alisadas no show da marca. Agora, Maria recebe o posto de embaixadora da L'Oreal Paris.



"Isso significa o mundo para mim. Eu acredito na beleza da diversidade e na mensagem que uma menina que começou do fundo pode tornar-se um símbolo internacional de beleza. E a vida prova que nossos sonhos são válidos e o futuro é brilhante", diz a top.



A modelo já aparece em alguns anúncios e estará na próxima campanha 'Matte Obsession'. Ela se junta ao time de estrelas da marca, que inclui Eva Longoria, Susan Sarandon, Julianne Moore, Barbara Palvin, Karlie Kloss, Parque Soo Joo e Leila Bekhti.







