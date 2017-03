Saída de dólares supera entrada em US$ 908 mi no ano até dia 24 de fevereiro Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 13h50





O fluxo cambial do ano até a última sexta-feira, 24 de fevereiro, está no vermelho em US$ 908 milhões, informou nesta quinta-feira, 2, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 7,820 bilhões.



A saída líquida de dólares pelo canal financeiro neste ano até 24 de fevereiro foi de US$ 6,541 bilhões. Esse resultado é fruto de entradas no valor de US$ 74,114 bilhões e de envios no total de US$ 80,654 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



Já no comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 5,633 bilhões, com importações de US$ 20,876 bilhões e exportações de US$ 26,509 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 4,140 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 9,517 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 12,851 bilhões em outras entradas.



Fevereiro



Depois de registrar entradas líquidas de US$ 3,664 bilhões em janeiro, o fluxo cambial do País registrou resultado negativo em fevereiro, de US$ 4,571 bilhões, informou o Banco Central.



A saída líquida de dólares pelo canal financeiro em fevereiro foi de US$ 8,136 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 33,095 bilhões e de retiradas no total de US$ 41,231 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo de fevereiro ficou positivo em US$ 3,564 bilhões, com importações de US$ 9,193 bilhões e exportações de US$ 12,757 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,288 bilhões em ACC, US$ 4,259 bilhões em PA e US$ 6,210 bilhões em outras entradas.



Semana



O fluxo cambial da semana passada (de 20 a 24 de fevereiro) ficou negativo em US$ 1,457 bilhão, informou o Banco Central.



Considerando toda a semana, a retirada líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 4,109 bilhões, resultado de entradas no valor de US$ 9,967 bilhões e de envios no total de US$ 14,076 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 2,652 bilhões no período, com importações de US$ 3,149 bilhões e exportações de US$ 5,801 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 951 milhões em ACC, US$ 1,974 bilhão em PA e US$ 2,876 bilhões em outras entradas.







