Senado dos EUA confirma Ben Carson para Secretaria da Habitação

O Senado dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira, por 58 votos a favor e 41 contra, a indicação de Ben Carson para a Secretaria de Habitação.



Carson, que concorreu nas prévias republicanas no ano passado, comandará uma agência com cerca de 8,3 mil funcionários e um orçamento de cerca de US$ 47 bilhões. O neurocirurgião não tem experiência de governo ou de política de habitação. Apesar disso, sua nomeação foi aprovada unanimemente por um comitê no Senado em janeiro.



Republicamos elogiam sua trajetória de vida, que seria inspiradora. Carson cresceu em Detroit e foi criado apenas pela mãe, que tinha somente o terceiro ano do ensino básico. Democratas deram boas vindas às promessas do republicano para lidar com a questão dos sem teto, entre outras questões. Fonte: Associated Press.







