Bruno Mars dança com animações no clipe de 'That’s What I Like' Agência Estado Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 13h15





Comentários via Facebook:





O cantor norte-americano Bruno Mars revelou na noite de quarta-feira, 1º, o seu mais novo clipe, para a já bem-sucedida música "Thats What I Like". No vídeo, Bruno aparece dançando sozinho, enquanto brinca com animações em preto e branco na tela, todas em referência à letra da canção.



O vídeo para "Thats What I Like foi gravado pouco antes do lançamento, sendo editado no mesmo dia, em questão de horas. A música já era bem conhecida pelo público, estando no top 5 das paradas norte-americanas. Na cerimônia do Grammy Awards, em fevereiro, Mars escolheu a faixa para a sua apresentação. "Thats What I Like" é mais um single extraído do álbum "24K Magic", o terceiro trabalho de estúdio do cantor.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão