GOE prende dupla por tráfico de drogas

Dois jovens foram presos em flagrante, no final da tarde de quarta-feira (1º), em Araçatuba, por tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Água Branca. Com a dupla, os policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) apreenderam pinos de cocaína, dinheiro e celular.



Conforme o boletim de ocorrência, a equipe recebeu denúncia anônima de que no final da rua Antônio Sampaio havia pessoas comercializando entorpecentes. Chegando ao local, os policiais ficaram de campana no meio de uma mata.



Os investigadores viram três pessoas sob uma árvore. Ao verem a equipe, os suspeitos saíram correndo em direção a mata. Um desempregado de 29 anos e um rapaz, de 23, foram abordados. O terceiro conseguiu fugir.



Com a dupla, os civis encontraram R$ 420 em dinheiro e três pinos de cocaína. As buscas prosseguiram e os policiais localizaram mais dois pinos da mesma droga, chinelos, camisetas e um celular. Os acusados confessaram o crime e disseram que estava desde o final da manhã no local vendendo drogas.



Eles foram levados ao plantão policial onde, após serem ouvidos, encaminhados para a cadeia de Penápolis.







