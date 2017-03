Dise prende jovens com crack e maconha no bairro Alvorada Ivan Ambrósio Link



Quinta-Feira - 02/03/2017 - 13h07





Comentários via Facebook: Atualização: 13h09 de 02/03/2017



Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam, no final da tarde de quarta-feira (1º), dois jovens – ambos com 24 anos – por tráfico de drogas, em Araçatuba. O caso ocorreu no bairro Alvorada.



Conforme o boletim de ocorrência, os investigadores receberam denúncia anônima de que a dupla usava a residência de um idoso, que fica na rua José Roberto de Oliveira, para esconder e vender entorpecentes. Com base na informação, a equipe foi até o local e montou campana para acompanhar a movimentação.



Os civis notaram que os jovens se revezavam para atender as pessoas que chegavam até o imóvel, levantando suspeita. A equipe abordou os rapazes, encontrando em alguns blocos 62 pedras de crack, uma porção grande maconha e R$ 30 em dinheiro.



Os acusados negaram o crime, entretanto, um deles já foi preso pelo mesmo crime, enquanto que o outro abordado em outras ocasiões. Diante dos fatos, eles foram levados ao plantão policial e, após prestarem esclarecimentos, encaminhados para a cadeia de Penápolis.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão