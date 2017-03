Trio é preso acusado de furtar caminhonete em Birigui Ivan Ambrósio Link



Três homens foram presos em flagrante, na noite de quarta-feira (1º), acusados de furtarem uma caminhonete em Birigui. O veículo foi encontrado pela Polícia Civil em um canavial às margens de uma vicinal em Glicério.



O proprietário do automóvel, um marceneiro de 39 anos, contou que deixou a caminhonete estacionada no cruzamento das ruas Pedro Álvares Cabral e Sílvio Vieira Coelho, no Centro, quando um funcionário da empresa em que trabalha ouviu a partida do veículo. Ao sair para ver o que era, notou que a caminhonete havia sido furtada.



DENÚNCIA

A Polícia Civil recebeu denúncia de que dois irmãos, ambos de 41 anos, e um mecânico, de 27, estariam envolvidos no crime e que esconderiam o veículo em um canavial. Com base na informação, os investigadores foram até o local, abordando o trio em um Gol.



Dentro do automóvel, os policiais encontraram uma chave mixa (instrumento utilizado para abrir fechaduras de portas e dar partida em veículos durante furto). As buscas prosseguiram e, dentro do canavial, foi encontrada a caminhonete. O mecânico assumiu o furto e disse que os irmãos que estavam com ele não sabiam de nada.



O trio foi levado ao plantão policial, onde o delegado plantonista prendeu-os em flagrante. Após serem ouvidos, os acusados foram encaminhados para a cadeia de Penápolis. O Gol e a chave mixa foram apreendidas, enquanto que a caminhonete devolvida a vítima.





