Djokovic vence Del Potro e Marcelo Melo é eliminado em Acapulco

Novak Djokovic e Juan Martin del Potro fizeram mais um grande duelo na noite da quarta-feira, sendo que dessa vez quem se deu melhor foi o sérvio, se vingando da derrota na sua estreia nos Jogos Olímpicos do Rio e se classificando às quartas de final do Torneio de Acapulco, ATP 500 disputado em quadras duras no México.



De virada, o número 2 do mundo superou o 32º colocado no ranking por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/4, em 2 horas e 38 minutos. Assim, além de avançar no evento mexicano, Djokovic abriu 12 a 4 no confronto direto com Del Potro e agora vai duelar com o australiano Nick Kyrgios por uma vaga nas semifinais em Acapulco.



Del Potro esteve próximo da vitória no terceiro set, quando converteu um break point e abriu 4/3, mas depois Djokovic venceu três games consecutivos para fechar a parcial decisiva em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1.



Já o austríaco Dominic Thiem também está garantido nas quartas de final em Acapulco. Campeão do Rio Open no último fim de semana, o número 9 do mundo manteve o embalo e superou na noite de quarta o francês Adrian Mannarino, 65º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Seu próximo rival vai ser o norte-americano Steve Johnson.



Os outros dois duelos das quartas de final da chave de simples do Torneio de Acapulco já estavam definidos e serão: Steve Johnson (Estados Unidos) x Marin Cilic (Croácia) e Yoshihito Nishioka (Japão) x Rafael Nadal (Espanha).



MARCELO MELO É ELIMINADO - O brasileiro Marcelo Melo segue sem conseguir emplacar grandes resultados na temporada 2017. Na noite de quarta, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot perderam na estreia no Torneio de Acapulco para o mexicano Santiago Gonzalez e o espanhol David Marrero por 7/6 (7/3) e 6/3.







