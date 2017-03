Licença médica de Padilha é ampliada Agência Estado Link



O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, não tem previsão de alta da cirurgia a que se submeteu na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, para retirada da próstata. Boletim divulgado na noite desta quarta-feira, 1º, pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, diz que Padilha está "em recuperação, dentro da normalidade".



O retorno do ministro ao trabalho estava previsto para segunda-feira, dia 6, mas sua licença será ampliada. O presidente Michel Temer aproveitará esse período para avaliar se a crise política envolvendo Padilha vai ou não arrefecer, mas a volta do ministro já é considerada incerta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.







