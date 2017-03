Trump comemora recorde das bolsas de NY e confiança do consumidor mais alta Agência Estado Link



Após mais recordes das bolsas de Nova York na sessão anterior, o presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou os ganhos e a alta da confiança do consumidor.



Em seu Twitter, Trump escreveu que "desde 8 de novembro, dia de eleição, o mercado de ações obteve US$ 3,2 trilhões em GANHOS e a confiança do consumidor está no maior nível em 15 anos. Empregos!"



Ontem, as bolsas de Nova York renovaram suas máximas históricas de fechamento, impulsionadas por fortes altas de companhias ligadas ao setor financeiro e ao de energia. Os mercados acionários americanos reverteram os ganhos da sessão anterior, após o discurso de Trump no Congresso, com novas promessas do republicano quanto a investimentos de infraestrutura, que devem atingir US$ 1 trilhão e criar novos empregos no país.







