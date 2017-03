Inflação ao produtor da zona do euro sobe 3,5% em janeiro, maior alta desde 2012 Agência Estado Link



A inflação medida pelo índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) na zona do euro superou as expectativas em janeiro, tanto na comparação mensal quanto na anual.



Dados da Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, mostram que o PPI do bloco subiu 0,7% em janeiro ante dezembro e avançou 3,5% no confronto anual, registrando neste segundo caso a maior alta desde março de 2012.



Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam ganho mensal de 0,6% no PPI de janeiro e +3,2% na comparação anual.



Já o núcleo do PPI, que exclui os preços de energia, subiu 0,6% em janeiro ante dezembro e mostrou alta de 1,5% ante igual mês de 2016, informou a Eurostat. Fonte: Dow Jones Newswires.







