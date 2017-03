Com 3 gols de Cícero, São Paulo vence PSTC e avança na Copa do Brasil Agência Estado Link



Quarta-Feira - 01/03/2017 - 21h40





Comentários via Facebook:





O São Paulo deve muito a Cícero a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. O meia foi fundamental pela vitória por 4 a 2 sobre o PSTC, na noite desta quarta-feira, em Londrina, num jogo em que o time mostrou virtudes, mas voltou a pecar com os defeitos defensivos. Mas Cícero, inspirado, marcou três gols e, na prática, garantiu a vaga.



O São Paulo desta quarta foi o mesmo dos outros jogos da temporada: um time bastante eficiente nas ações ofensivas, mas com um sistema defensivo que comete falhas gritantes, tanto individuais e de posicionamento.



E nem a contusão de Maicon logo no primeiro lance de que participou (recebeu uma solada de Erik e teve de sair, com o pé esquerdo bastante dolorido) pode servir de desculpa. O que falta, ao setor, é mais eficiência dos jogadores e também uma maior proteção - o volante que na teoria teria essa missão, João Schmidt, vacila muito na marcação, embora veja produtivo na saída de bola.



Mas, para sorte do São Paulo, a equipe enfrentou, no primeiro tempo, um adversário mais preocupado em se fechar. O PSTC tinha como primeira disposição tentar conter atacantes que são agressivos, rápidos, que se movimentam bastante e cujo entrosamento para fazer tabelas e infiltrações melhora a cada jogo. Apesar de o time mostrar bom posicionamento defensivo, não conseguiu.



O São Paulo chegou ao ataque com facilidade e, não fosse boas intervenções do goleiro Juninho, teria feito mais do que os três gols que marcou na etapa. E foram gols que saíram de maneiras variadas.



O primeiro, após um escanteio, teve o bom cabeceio de Rodrigo Caio e a boa colocação de Cícero, quase em cima da linha, para aproveitar de cabeça o rebote do goleiro, aos 13 minutos; o segundo, aos 35, foi consequência de linda tabela entre Cícero e Lucas Pratto, com direito a toque de classe do atacante e sutileza do meia ao tirar de Juninho; o terceiro, marcado por Cueva aos 42, foi na cobrança de um pênalti nascido numa avançada em alta velocidade de Júnior Tavares.



O problema, para desespero da torcida e do técnico Rogério Ceni, é que a defesa não colabora para que o time tenha tranquilidade. Os dois gols do PSTC na primeira etapa saíram logo após o São Paulo fazer o seu. No primeiro, aos 14 minutos, Carlos Henrique entrou como quis pelo meio e tocou nas costas de Bruno, para Lucão penetrar e marcar; no segundo, aos 44, a defesa se atrapalhou na tentativa de cortar um cruzamento da direita e a sobra de bola permitiu a Carlos Henrique marcar.



Tudo o que aconteceu no primeiro tempo animou o PSTC. Apesar da incontestável inferioridade técnica e mesmo tomando cuidado para não se expor demais, o time passou a acreditar que poderia conseguir alguma coisa na partida. Tanto que, com pouco mais de 15 minutos, o técnico Reginaldo Vital tirou Denilson, que jogava como terceiro zagueiro, por um atacante, Dener.



O time paranaense foi à frente, deu trabalho para Sidão e as jogadas ofensivas do São Paulo diminuíram em relação ao primeiro tempo. Então, coube a Cícero tirar o time do sufoco. Aos 26 minutos, ele acertou belo chute de fora da área, fez seu terceiro gol no jogo e o quarto do time tricolor, e praticamente assegurou a classificação à terceira fase.



Depois disso, o São Paulo retomou as rédeas em campo e teve boas chances para ampliar. Pecou, então, pela falta de pontaria. Mas já havia feito o suficiente.





FICHA TÉCNICA:



PSTC 2 X 4 SÃO PAULO



PSTC - Juninho; Paulinho, Lucas Trindade, Marcão e Guilherme; Denílson (Dener), Santiago, Erik e Gabriel Pimba (Roni Dias); Carlos Henrique e Lucão (Frederico). Técnico: Reginaldo Vital.



SÃO PAULO - Sidão; Bruno, Maicon (Breno), Rodrigo Caio e Júnior Tavares; João Schmidt (Araruna), Thiago Mendes e Cícero; Cueva, Lucas Pratto e Luiz Araújo (Wellington Nem). Técnico: Rogério Ceni.



GOLS - Cícero, aos 13, Lucão, aos 14, Cícero, aos 35, Cueva (pênalti), aos 42, e Carlos Henrique, aos 44 minutos do primeiro tempo. Cícero, aos 26 minutos do segundo tempo.



ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ). Cartões amarelos: Luiz Araújo, Denílson, Thiago Mendes, Santiago e Lucas Trindade.



RENDA - R$ 750.740,00.



PÚBLICO - 14.604 pagantes (15.585 no total).



LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão