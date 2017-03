Jovem é preso depois de quebrar vidro de viatura da PM com soco Ivan Ambrósio Link



Dayse Maria/Folha da Região - 28/02/2017 Momento em que o rapaz é retirado de viatura da Polícia Militar e levado para delegacia Momento em que o rapaz é retirado de viatura da Polícia Militar e levado para delegacia



Um entregador de 23 anos foi preso na noite de terça-feira (28), em Araçatuba, após quebrar um dos vidros de uma viatura da Polícia Militar. Ele estava na garupa de uma moto, que não obedeceu ordem para parar.



O caso ocorreu no bairro Umuarama. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe passou a perseguir o veículo, conseguindo detê-lo. O condutor da moto se rendeu à abordagem, entretanto, o entregador ficou nervoso.



NERVOSO

Ele ficou nervoso, se recusou ser abordado e precisou ser algemado e colocado dentro da viatura. O rapaz, ainda conforme o BO, conseguiu passar os braços para a frente do corpo, dando um soco em um dos vidros da viatura, que quebrou.



Com eles, os policiais não encontraram nada ilícito. O entregador foi preso em flagrante por dano qualificado e encaminhado para a cadeia. O condutor pagou fiança de R$ 940 e, após ser ouvido, foi liberado.





