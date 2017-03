Plano fiscal de Porto Rico prevê grande desconto na dívida do território Agência Estado Link



O governador de Porto Rico, Ricardo Rossello, divulgou um plano fiscal de cinco anos, que prevê que os credores do território dos Estados Unidos aceitem grandes descontos na dívida de US$ 70 bilhões e rejeita algumas medidas de austeridade prescritas por um órgão de monitoramento federal. A iniciativa prevê uma combinação de cortes de gastos e de novas receitas que, segundo Rossello, pode reparar o quadro de Porto Rico em dez anos, reduzir o tamanho do governo e impulsionar o investimento privado.



O plano prevê que, de uma dívida de quase US$ 70 bilhões em bônus municipais, Porto Rico possa pagar US$ 10,5 bilhões do principal e dos juros dos bônus entre os anos fiscais de 2018 e 2026, cerca de um terço dos US$ 30 bilhões devidos sob os contratos atuais. O conselho de monitoramento, que supervisiona o processo de reestruturação da dívida, tem poder de veto sob o plano fiscal. Um representante disse que o órgão avalia o plano.



O conselho pode aprovar o plano de Rossello ou adotar seu próprio, mas o plano aprovado precisa estar em vigor antes de que se possa iniciar um processo similar ao de uma falência, no qual os credores podem ser forçados a aceitar termos desfavoráveis de reestruturação. Fonte: Dow Jones Newswires.







