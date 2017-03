Plano da equipe de Trump para OMC é alvo de críticas de congressistas dos EUA Agência Estado Link



O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja mudar a maneira de lidar com disputas comerciais, o que gerou tensões com a comunidade empresarial e com congressistas que apoiam as regras internacionais existentes.



A política oficial, divulgada pela equipe de Trump nesta quarta-feira, favorece o uso mais amplo da lei doméstica americana para processar parceiros comerciais, com tarifas e outras penas impostas em casos de infrações comerciais. A nova política critica a Organização Mundial de Comércio (OMC) por ser um entrave para leis dos EUA voltadas para exigir compensações de outros países por práticas injustas no comércio.



O presidente do comitê da Câmara dos Representantes que monitora o comércio disse que estava ansioso para trabalhar com Trump a fim de reforçar as regras comerciais existentes, mas rejeitou as críticas à OMC. "Eu acredito firmemente que nossos acordos atuais de comércio - incluindo com a OMC - têm sido bem-sucedidos para os americanos porque esses acordos estabelecem um Estado de Direito para manter nossos concorrentes sob controle e abrir mercados para vendermos nossos produtos, serviços e itens agropecuários", afirmou o presidente do Ways and Means Committee da Câmara. "Quando outros países não cumprem as regras, nossos acordos dão a nós poderosos instrumentos por meio de um processo de disputa para retaliá-los."



Os democratas têm dito que Trump não faz o suficiente para detalhar seus planos sobre comércio, apesar de suas críticas da China e de outros parceiros comerciais e das advertências sobre tarifas ou impostos especiais na fronteira.



O documento da política do governo continha argumentos legais para ignorar regras da OMC. A combinação de questionamento às regras internacionais e a busca por processos unilaterais poderiam levar Washington a ser alvo de retaliações caso outros países questionem as ações dos EUA.



Nesta quarta-feira, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, negou que os EUA fossem ignorar as decisões da OMC.



A própria entidade não tinha nenhum comentário imediato sobre a nova política comercial americana. Fonte: Dow Jones Newswires.







