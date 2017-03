ARAÇATUBA - 01 de MARÇO de 2017

Capitólio, uma beleza singular para amantes de aventuras; veja fotos Ana Cristina Cenci



Arquivo pessoal José Eduardo Soares Sabino e Letícia Fachini ficaram tão apaixonados pelas paisagens José Eduardo Soares Sabino e Letícia Fachini ficaram tão apaixonados pelas paisagens







Para chegar, basta seguir pela Marechal Rondon, sentido Cafelândia, cerca de 120 km, pegando a SP-333 (Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, passando por Ribeirão Preto, SP-322, SP-328, SP-334 (Rodovia Cândido Portinari), passando por Batatais, segue-se sentido Altinópolis pela SP-351. Daí, pela BR-265, vai até o entroncamento da BR-491, sentido Norte, pegando, em seguida, a MG-050 rumo a Capitólio.



Paraíso do trekking com suas inúmeras trilhas e cânions, das cavalgadas, das lindas paisagens cercadas de rochas e cachoeiras, Capitólio é de uma beleza singular e atrai os amantes das aventuras e da natureza, mas também chama a atenção daqueles que buscam reencontrar a paz interior. O maior lago artificial do mundo teve origem com a Hidrelétrica de Furnas, em 1963, localizada entre São José da Barra e São João Batista da Glória. Furnas foi a primeira hidrelétrica de grande porte do país. Hoje, o lago atrai pescadores, navegantes e turistas do mundo todo para a prática de esportes aquáticos, além da pesca e passeios de lancha, escuna e chalana.



CACHOEIRAS

Diversas cachoeiras com locais para banho e estrutura para camping, além de bar, podem ser visitadas sem grandes dificuldades. É o caso da cachoeira Fecho da Serra, que fica às margens da rodovia e possui toda a infraestrutura para atender aos visitantes. As inúmeras poças para banho e trilhas podem ser exploradas, até se chegar ao lago de Furnas. A linda cachoeira da Dicadinha, um pouco mais afastada e menos procurada por não ter infraestrutura, fica na mesma região do Fecho da Serra, e vale à pena a visita.



A Lagoa Azul é composta por duas cachoeiras. A primeira, Lago Azul, possui águas cristalinas. Já a segunda deságua direto no lago. Nesta estão diversos locais para banho. Nela também estão os pontos de partida para os passeios de escuna e lanchas que levam os mais empolgados para conhecer os cânions e barragens do lago de Furnas. A Lagoa Azul está localizada às margens da rodovia MG-050, sentido barragem.



Já o Morro do Chapéu é um dos pontos mais altos da cidade, com seus 1.293 m, de onde é possível ter uma vista privilegiada do Lago de Furnas e dos municípios de Capitólio, Guapé, Alpinópolis e São José da Barra. Os devotos sobem as trilhas para agradecer a Nossa Senhora dos Desamparados.



TRILHA

Na trilha repleta de história, é possível ver os lajeados, chapadões e as muralhas de pedra construídas pelo artista e trabalhador rural Nestor Caetano, ainda no século passado. As muralhas eram utilizadas para delimitar propriedades, quando ainda não existia arame farpado. Os devotos trilham o caminho para agradecer à santa milagrosa pelos amparos recebidos. A vegetação rasteira que cobre o morro revela espécies nativas de flores, além de alimentar a fauna local de tatus, tamanduás, lobos, inhambus e codornas. O morro tem também diversas nascentes de água cristalina que formam muitas cachoeiras.



Para quem estiver disposto a andar um pouco mais, é possível conhecer a Serra da Canastra, a apenas uma hora de viagem do Engenho da Serra. O Parque Nacional da Serra da Canastra é uma das grandes belezas naturais do Brasil. É nele que está localizada a Cachoeira Casca D'Anta, com seus 180 m de altura, além da nascente do rio São Francisco.



AGENDA

Capitólio conta com uma agenda movimentada de eventos que pode ser conferida no site da Prefeitura (www.capitolio.mg.gov.br). Ainda é possível obter mais dicas de passeios, onde ficar, onde comer e mais sobre a infraestrutura da cidade. Algumas atrações cobram uma taxa de preservação ambiental para que se possa realizar o passeio. É importante se informar antes para não ter problemas.



Capitólio faz parte do “Circuito Turístico Nascentes das Gerais” que é composto por cidades como Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cássia, Delfinópolis, Guapé, Ibiraci, Itaú de Minas, Passos, Pratápolis e São João Batista do Glória. De acordo com o decreto nº 70.355, de 3 de abril de 1972, parte do município de Capitólio está dentro da área estimada em 200 mil ha (hectares) do Parque Nacional da Serra da Canastra.



A cidade tem altitude de 745 m. De clima tropical temperado, as temperaturas ficam entre ficam entre 11,5°C e 28,5°C. Tem índice pluviométrico de 1.448 milímetros por ano. No Balneário Escarpas do Lago está a maior marina fluvial da América Latina. Possui 8.256 habitantes, segundo o IBGE/2012.

