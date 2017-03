Incêndio destrói 50 casas em Paraisópolis, zona sul Agência Estado Link



Quarta-Feira - 01/03/2017 - 16h50





Um incêndio de grandes proporções atingiu a favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 1º, com a destruição de ao menos 50 casas, segundo informação do Corpo de Bombeiros.



A corporação está no local realizando agora trabalho de rescaldo. 24 viaturas e 90 homens permanecem na região. O incêndio começou pouco após as 13h30.



Uma pessoa foi socorrida por inalação de fumaça, mas não há informações sobre seu estado de saúde.



O Corpo de Bombeiros informa que as causas ainda estão sendo investigadas, mas não está descartada a incidência de curto circuito na favela de Paraisópolis.



Outro incêndio



Em 14 de maio de 2016, um incêndio atingiu pelo menos 100 casas na comunidade Paraisópolis, localizada na zona sul de São Paulo. Na época, uma área total de 1.000 metros quadrados foi afetada pelas chamas.







