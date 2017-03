Brasileiros invadem redes sociais de ator de 'As Branquelas' Agência Estado Link



O ator Marlon Wayans, conhecido por seu papel no filme de comédia As Branquelas, curtiu o carnaval no Rio neste ano e acabou chamando a atenção de milhares de brasileiros, que resolveram 'invadir' suas páginas nas redes sociais, ao aparecer em fotos ao lado de famosos como Sabrina Sato e Juliana Paes.



No longa, Marlon interpreta um agente secreto que precisa se passar por uma mulher loira e rica durante uma operação, e sofre com o ciúme e a desconfiança de sua namorada.



Diversas frases tomaram conta da seção de comentários de seu Instagram e Facebook. Todas, é claro, escritas em português: "Apertado? A única coisa que vai ficar apertada é o meu sapato descendo pela sua garganta. Responde!", "Kisha, oi garota! Liga para a Naynay e para a Laquanda e diz para trazerem vaselina e navalhas. Eu sei qual é o babado dessas peruas" e "Marcus vai dormir na rua!" estão entre as mais citadas.



A situação de Marlon é similar à de Tyler James Williams, protagonista da série Todo Mundo Odeia o Chris, que até hoje 'sofre' com a avalanche de brasileiros nos comentários de qualquer coisa que poste em seus perfis.







