Atores de 'Big Bang Theory' diminuem salários para garantir elenco de apoio

Os atores Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar, do elenco original de Big Bang Theory, vão aceitar receber menos para que os salários de Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski-Wolowitz) e Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) sejam reajustados, de acordo com o Variety.



Atualmente, os cinco atores ganham cerca de US$ 1 milhão por episódio, e vão diminuir o salário em US$ 100 mil por episódio, numa possível 11ª e 12ª temporadas. Os US$ 500 mil que sobrarão serão divididos entre Melissa e Mayim, que atualmente ganham US$ 200 mil - o salário delas então vai subir para cerca de US$ 450.



A série está na décima temporada e, até agora, o elenco ainda negocia uma renovação para mais duas temporadas, justamente porque buscam uma equidade salarial com os atores secundários. Até o momento, a CBS e a Warner Bros não comentaram a situação.







