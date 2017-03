Ambiental apreende 12,5 quilos de peixes; turistas são multados Da Redação Link



Divulgação Parte dos peixes apreendidos durante os dois dias de fiscalização; pescadores reclamam de turistas Parte dos peixes apreendidos durante os dois dias de fiscalização; pescadores reclamam de turistas



A Polícia Militar Ambiental apreendeu, durante dois dias de fiscalização contra a pesca proibida no bairro Pontal, em Castilho (a 126 km de Araçatuba), um total de 12,5 quilos de peixes das espécies piapara, piau e pacu. Quatro turistas, que estavam em embarcações no rio Paraná, foram multados e liberados.



O primeiro caso foi no domingo (26), quando dois quilos de piau foram apreendidos com dois homens. Cada um deles recebeu multa de R$ 1.942. O segundo foi na terça-feira (28), quando dois turistas de Catanduva foram flagrados com 10,5 quilos de peixes (piapara, piau e pacu), recebendo multa de R$ 1.820 cada.



Todos os pescados apreendidos passaram da validade e precisaram ser destruídos.



O policiamento está sendo intensificado para verificar os peixes que precisam ser preservados. Mais de 50 famílias que vivem da pesca reclamam de turistas que não respeitam o meio ambiente. (Colaborou Roni Willer)





