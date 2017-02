Motociclista morre em colisão; motorista estaria bêbado Roni Willer - Especial para a Folha da Região Link



Terça-Feira - 28/02/2017 - 23h43





Roni Willer/Colaboração - 28/02/2017 Moto de Hudson Ribeiro (destaque) bateu em calçada; Parati parou ao atingir outro carro estacionado Moto de Hudson Ribeiro (destaque) bateu em calçada; Parati parou ao atingir outro carro estacionado



Hudson Ribeiro, de 43 anos, morreu na noite desta terça-feira (28) depois de a moto que conduzia ser atingida por um automóvel no cruzamento das ruas Guararapes e Orensy Rodrigues, em Andradina (a 112 km de Araçatuba). O motorista do carro, um enfermeiro de 30 anos, estaria embriagado.



A moto, uma CG Fan 150, trafegava pela rua Orensy quando foi atingida pela VW Parati, que estaria descontrolada. A CG bateu na calçada, arremessando a vítima em um poste de concreto. O carro ainda colidiu em outro veículo, que estava estacionado.



TRAUMATISMO

Ribeiro sofreu traumatismo craniano e perdeu muito sangue. Seu capacete ficou destruído. Ele foi socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, porém, morreu ao dar entrada na Santa Casa.



A Polícia Militar prendeu o enfermeiro em flagrante. Ele não explicou o que o levou a perder o controle da direção, recusando-se a fazer o teste de bafômetro e a ceder sangue para exame. O acusado seria levado para a Delegacia Seccional, onde o delegado de plantão decidiria se arbitraria fiança ou determinava sua prisão em flagrante. (Colaborou José Marcos Taveira)



Fotos: Roni Willer/Colaboração - 28/02/2017 Capacete do motoqueiro, que perdeu muito sangue, ficou destruído; enfermeiro foi preso pela PM Capacete do motoqueiro, que perdeu muito sangue, ficou destruído; enfermeiro foi preso pela PM



Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









