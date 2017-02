Sem Scarpa, Fluminense encerra preparação para encarar o Sinop Agência Estado Link



O Fluminense encerrou na noite desta terça-feira a preparação para encarar o Sinop, nesta quarta, no Mato Grosso. A principal ausência para a partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, será mesmo o meia Gustavo Scarpa, que não se recuperou de uma lesão sofrida no fim de semana, contra o Madureira.



Na partida do último sábado, pela semifinal da Taça Guanabara, o jogador sofreu uma dura entrada no tornozelo direito e precisou deixar o campo. Como o Fluminense disputará a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca no próximo domingo, contra o Flamengo, a comissão técnica achou melhor não forçar o retorno de Scarpa nesta quarta.



Por isso, Scarpa sequer embarcou com o elenco do Fluminense para Sinop. O time carioca chegou à cidade no norte do Mato Grosso nesta tarde e, mesmo tão distante de casa, foi recebido com muita festa por cerca de 100 torcedores.



Logo depois de desembarcar no local, o Fluminense foi para o Estádio Gigante do Norte, onde realizou o treino de reconhecimento do local da partida. Em uma rápida atividade, o técnico Abel Braga não deu pistas de quem será o substituto de Scarpa. Marcos Júnior, Marquinho e Richarlison brigam pela vaga.







