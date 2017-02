Carille deixa Jadson no banco e faz mudanças no Corinthians para quarta Agência Estado Link



O Corinthians está definido para encarar o Brusque nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, em Santa Catarina. A equipe terá três mudanças em relação à que derrotou o Mirassol no sábado, mas ainda não contará com o meia Jadson, pelo menos não entre os titulares.



Na noite desta terça, o técnico Fábio Carille realizou o último treino antes da partida desta quarta. Sem qualquer mistério, escalou Jadson entre os reservas. Com isso, o reforço recém-contratado junto ao futebol chinês deverá fazer sua reestreia pelo Corinthians somente no decorrer do duelo.



Apesar da manutenção de Jadson fora da equipe, o Corinthians terá alterações em relação à escalação do fim de semana. Poupados naquela ocasião, o lateral Fagner, o zagueiro Balbuena e o atacante Romero estão de volta nas vagas de Léo Príncipe, Pedro Henrique e Jô.



Com isso, Carille também muda o esquema do Corinthians. Apesar da boa atuação atuando no 4-4-2, com Jô e Kazim como parceiros de ataque, o treinador optou por voltar a utilizar o 4-1-4-1, que vinha sendo a base de seu trabalho desde o início da temporada.



Quem ainda não voltará ao time é Rodriguinho, vetado por um problema muscular sofrido no clássico diante do Palmeiras. Com isso, Fellipe Bastos segue entre os titulares e o Corinthians terá na quarta: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Romero, Fellipe Bastos, Maycon e Léo Jabá; Kazim.







