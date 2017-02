No Rio, bloco Orquestra Voadora atrai milhares ao Aterro do Flamengo Agência Estado Link



Instrumentos de sopro e figurino circense, com integrantes em pernas de pau e fantasias caprichadas. As marcas da Orquestra Voadora voltaram a alegrar a zona sul do Rio na tarde desta terça-feira, 28, em um desfile que atraiu milhares de pessoas ao Aterro do Flamengo. O grupo criado em 2008 inovou o carnaval carioca ao adicionar a fanfarra à festa e misturar ritmos como rock, funk, pop e jazz com o frevo, samba e maracatu.



Neste último dia de carnaval de rua no Rio de Janeiro, a folia prosseguiu em 84 blocos espalhados pela cidade. A festa começou cedo, às 8h da manhã, no bairro de Santa Teresa, na região central, onde desfilou pela segunda vez o tradicional Carmelitas. No Aterro do Flamengo, na zona sul, a Orquestra Voadora anima o carnaval desde as 16h. Mesmo horário em que a Banda de Ipanema, também na zona sul, faz o seu terceiro desfile oficial deste ano.



No segundo dia de folia no Carmelitas - o primeiro acontece sempre na sexta-feira que antecede o carnaval - a freira que fugiu para aproveitar os quatro dias de folia retorna ao convento que dá nome ao bloco, segundo a lenda criada pelos seus organizadores. Neste ano, um ato político, sob gritos de "Fora Temer", marcou o fim do desfile.







